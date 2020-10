FC Nantes : les Canaris ont trouvé plus fort que Diego Carlos en défense !

Il y a un peu plus d'un an, le FC Nantes vendait Diego Carlos au FC Séville pour 15 M€. Un transfert qui s'est avéré fructueux pour le club andalou puisque le Brésilien s'est vite imposé comme l'un des tous meilleurs joueurs de Liga à son poste. Un transfert également profitable aux Canaris (et pas seulement économiquement !) puisqu'il a permis le replacement par Christian Gourcuff d'Andrei Girotto au poste de défenseur central.

« Andrei est plus complet »

Si l'ancien joueur de Chapecoense réalise un début de saison un plus plus laborieux, pour Nicolas Pallois, ce reclassement est un coup de génie. Dans les colonnes de Ouest-France, l'autre défenseur central titulaire des Canaris n'y est pas allé par quatre chemins :

« Je pense qu’il est peut-être plus performant à ce poste-là que Diego, avec qui ça se passait bien aussi. C’est un avis personnel. Diego est dur sur l’homme, il gagne ses duels mais je pense qu’Andrei est plus complet ».