FC Nantes : les Canaris ont un compte à régler avec le LOSC, Pierre Ménès y croit

Le LOSC n’a perdu qu’un seul de ses 24 derniers matches contre le FC Nantes en L 1. Avec un bilan sans appel de 16 victoires et 7 nuls, le club nordiste est la bête noire des Canaris, face à qui il n’a plus perdu depuis le 29 septembre 2015 (0-1). Forcément, Pierre Ménès a pris cette statistique en ligne de compte même s’il semble penser que le FC Nantes a ses chances cet après-midi au stade Pierre-Mauroy (17h).

« Le LOSC a généralement du mal après la Ligue des Champions qui leur pompe beaucoup d’énergie. Nantes a les moyens d’arracher un point », a-t-il analysé sur son blog. Pour ce faire, Antoine Kombouaré sait déjà comment s’y prendre : laisser la possession du ballon au LOSC. Lorsque les Dogues ont eu le ballon la majorité du temps (+ 50 %) – au cours de 8 matches cette saison –, ils ont récolté 0,87 point par match.

Lorsque c’est leur adversaire qui l’a eu en majorité (+ 50 % du temps) – durant 7 matches –, la moyenne a bondi à 2 points par match, avec comme point d’orgue ce succès lors du Trophée des champions contre le PSG (1-0), avec seulement 28 % de possession ! Comme avec Christophe Galtier, le club nordiste reste donc plus que jamais une équipe de contre-attaque. Aux Canaris, hors de leurs bases, de ne pas faire le jeu et d’en profiter.

