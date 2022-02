FC Nantes : les Canaris ont un premier objectif à valider à Metz

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

S'il ne fait plus guère de doutes que le FC Nantes évoluera en Ligue 1 en 2022-23, un cap important pourrait être passé du côté des Canaris avec le déplacement à Metz ce dimanche après-midi (15 heures). En effet, avec 38 points au compteur, le FCN peut franchir la barre des 40 points dès la 26e journée et ainsi s'assurer mathématiquement de son objectif premier de la saison.

En conférence de presse, Antoine Kombouaré n'avait d'ailleurs pas perdu de vue son objectif comptable : « Si on gagne à Metz, on aura acquis les points du maintien et après tout sera possible, on pourra rêver d'autre chose », a-t-il martelé.

La demi-finale face à Monaco n'est pas encore dans les têtes

Ensuite, il sera temps de rêver plus grand avec une qualification en Coupe d'Europe. Soit par le biais du championnat directement... Soit au travers d'une victoire en Coupe de France avec la demi-finale face à Monaco qui arrive dans trois jours. Probable titulaire pour pallier à l'absence de Quentin Merlyn (malade), Charles Traoré ne voulait pas brûler les étapes. Surtout à Metz, un terrain où Nantes attend une victoire depuis la saison 2011-12 : « D'abord Metz, ensuite on pensera à la demi-finale contre Monaco. On prend match après match car on ne peut pas être qu'à moitié dedans, ça va vite dans les deux sens », a ajouté le latéral gauche.