FC Nantes : les Canaris ont un record à battre face au RC Lens

Une semaine avant sa finale de Coupe de France face à l'OGC Nice, le FC Nantes se déplace ce samedi sur la pelouse du RC Lens, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1.

Les Canaris à un but d'un record

Lors de cette rencontre, les Canaris peuvent battre leur record de buts inscrits sur une saison depuis leur remontée dans l'élite, établi jusqu'ici lors de la saison 2018-2019 (48 buts). Pour cela, les hommes d'Antoine Kombouaré devront marquer au minimum un but face aux Sang et Or, comme le souligne nos confrères de Tribune Nantaise.

