FC Nantes : les Canaris prêts à donner le coup de grâce au Stade Rennais

Le Stade Rennais pique une petite crise. Six jours après son incroyable élimination à Nancy en Coupe de France (1-1, 3-4 aux t.a.b.), le club breton a basculé pour de bon dans la sinistrose hier à Lens, où sa troisième défaite d’affilée en L1 l’a fait passer de la frustration à l’inquiétude 0-1).

« Plutôt la colère, a précisé Bruno Genesio en débarquant en conférence de presse. Autant on a perdu des matches en étant combatifs et bons dans le jeu, autant ce soir (hier) on ne mérite pas mieux. » Les chiffres donnent raison à l’entraîneur du Stade Rennais... qui pourrait voir le FC Nantes lui porter un coup fatal en cas de victoire contre l’AS Monaco à la Beaujoire (17h).

« En cas de victoire, le FC Nantes reviendrait provisoirement à hauteur de Rennes à la 4e place du classement », a glissé le journaliste d’Ouest France Jean-Marcel Boudard sur Twitter, comme pour mieux rappeler aux supporters rennais que le rival ne s’était jamais aussi bien porté. Le pertinent Blasinho, lui, a confirmé de manière plus frontale : « Balancer 50 M sur les 2 dernières saisons au mercato pour au final être au même niveau que le FCN de Kita après 20 journées, ça c'est le SRFC qu'on aime. »

