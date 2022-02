FC Nantes : les Canaris réconfortent le LOSC et le Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes pourrait faire des émules. Qualifiés en quarts de finale de la Coupe de France et auteurs d’une première partie de saison très intéressante, les Canaris surfent sur ces bonnes ondes avant de se déplacer à Strasbourg (15h).

Avant de s’ébrouer sur la pelouse de la Meinau, les hommes d’Antoine Kombouaré ont amené un peu de réconfort au LOSC après leur défaite à Brest le 22 janvier dernier. Parmi les tenants du titre depuis 20 ans, le compte Twitter StatsFoot explique que seul le FC Nantes (23 en 2001/02) a compté moins de points que le LOSC (32) après 22 journées de Ligue 1. De quoi reprendre un peu d’espoir avant de recevoir le PSG en clôture de la 23e journée de L1 à Lille (20h45). Du côté du Stade Rennais, Philippe Bizeul a fait référence à la victoire du FC Nantes contre le Stade Brestois en Coupe de France (2-0) pour expliquer qu’il ne craignait pas le SB29 ce dimanche (15h).

« J’ai regardé leurs derniers résultats et ce n’est pas si exceptionnel que ça. Ils viennent de perdre en Coupe de France, a analysé l’adjoint de Bruno Genesio en conférence de presse. Il n’y a aucun dénigrement de ce qu’ils savent faire mais je ne suis pas sûr qu’ils soient si en confiance que cela et que nous nous soyons si au fond du trou que ce que l’on peut entendre. En tout les cas de l’intérieur, je vous l’assure, on a de la confiance, on travaille et on sait où on veut aller. »

Parmi les tenants du titre depuis 20 ans,seul le @FCNantes (23 en 2001/02) a compté moins de points que le @losclive (32) après 22 journées de @Ligue1UberEats. @PSSportsFR #SB29LOSC — Stats Foot (@Statsdufoot) January 22, 2022