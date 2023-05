FC Nantes : les Canaris relégués en Ligue 2 ce samedi si…

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

À deux journées de la fin du championnat, le FC Nantes est toujours 17e et premier relégable avec un point de retard sur l’AJ Auxerre, 16e. Mais alors que les hommes de Pierre Aristouy se déplacent ce samedi (21h) sur la pelouse du LOSC, les Canaris pourraient dire adieu à leur maintien à l’issue de la 37e journée.

Le FC Nantes sera derrière Toulouse ce week-end !

La donne est simple, si le FC Nantes s’incline à Lille et que l’AJ Auxerre s’impose dans le même temps sur la pelouse de Toulouse, le FCN comptera quatre points de retard sur l’AJA et sera donc relégué en Ligue 2 puisqu’il ne restera plus qu’une journée à disputer. Pour tout autre scénario ce week-end, le Nantais auront encore une chance de se maintenir lors de la 38e et dernière journée où ils affronteront le SCO d’Angers, déjà relégué. De son côté, les Auxerrois recevront le RC Lens.

La bataille pour le maintien continue ⚔️ pic.twitter.com/p1M04r8Yws — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 25, 2023

Pour résumer Il existe un scénario où le FC Nantes pourrait être relégué en Ligue 2 dès ce week-end. Pour cela, il faut que le FCN s’incline à Lille et que l’AJ Auxerre s’impose sur la pelouse de Toulouse.

Fabien Chorlet

Rédacteur