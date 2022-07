FC Nantes : les Canaris renouent avec la victoire, une recrue s'illustre !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes reprend un bol d'air à la Baule avec une belle victoire 2-0 face au stade Malherbe de Caen. Les buts son signé Ludovic Blas sur Penalty et Moussa Sissoko qui vient inscrire son premier but en jaune et vert d'un plat du pied, concluant une superbe action collective.

Prochain rendez-vous des Canaris le samedi 23 juillet face au FC Lorient à 16h !