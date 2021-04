FC Nantes : les Canaris se tapent la honte devant les Girondins et le Stade de Reims

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Battu ce dimanche dans le derby face au Stade Rennais (1-0), pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes voit l'avenir en noir. Avant-derniers au classement à 6 journées de la fin du championnat, les hommes d'Antoine Kombouaré pourraient descendre en Ligue 2 à l'issue de la saison.

Le FC Nantes est-il intéressant à voir jouer ?

Selon un classement ESPN des équipes les plus "intéressantes" à regarder jouer cette saison dans les cinq grands championnats européens, Nantes est 77e sur 98. Ce classement est basé notamment sur le nombre de buts, de tirs, le rythme des matchs et la verticalité du jeu. Les Canaris sont 17es de ce classement en Ligue 1 devant les Girondins de Bordeaux, Dijon et le Stade de Reims.

