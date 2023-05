FC Nantes : les Canaris sortent de la zone rouge ce week-end si…

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

À trois journées de la fin du championnat, le FC Nantes, actuellement 17e et premier relégable, est en grand danger pour son maintien dans l’élite. Mais le FCN a l’occasion de sortir de la zone rouge ce week-end.

Le FC Nantes peut passer devant l’AJ Auxerre ce week-end

Pour cela, il faut, soit que le FC Nantes s’impose ce samedi (17h) face à Montpellier et que l’AJ Auxerre, qui se déplace ce dimanche (20h45) sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ne gagne pas au Parc des Princes, soit que le FC Nantes fasse match nul contre Montpellier et que l’AJ Auxerre perde face au PSG. Dans le second cas, les Canaris passeraient devants les Auxerrois au classement car ils ont une meilleure différence de buts.

⚽️ FC Nantes : Aristouy a eu une illumination avant Montpellier #FCNantes https://t.co/mEsHGgHcUp — But! Nantes (@ButNantes) May 20, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur