FC Nantes : les Canaris tiennent un coach charismatique « à la Zidane »

S'il n'est pas forcément le plus connu des éducateurs du club du fait de sa modeste carrière de joueur stoppée à 22 ans, Samuel Fenillat fait partie des meubles au FC Nantes. Directeur du centre de formation depuis dix ans, l'intéressé a gagné par le travail le respect de tous.

« On s’est construit comme joueur et comme homme avec lui »

« C’est l’entraîneur que tu détestes quand tu es sous ses ordres et que tu adores ensuite, pour tout ce qu’il t’a apporté. On s’est construit comme joueur et comme homme avec lui », clament Adrien Trebel (Anderlecht) et Koffi Djidji (Crotone), deux ex Canaris comptant parmi les nombreuses réussites de Samuel Fenillat.

Réputé fermé avec l'extérieur, l'intéressé a également droit à une étonnante comparaison émanant du marocain Amine Harit (Schalke04) : « Je le comparerais, pas en termes de carrière, mais dans ce qu’il dégage, à Zinedine Zidane. Quand il parle, on l’écoute. Il est très influent et charismatique ». Comme il l'a confié lors d'un entretien à Ouest-France, Samuel Fenillat ne se voit pas épouser une carrière à la Zidane en quittant l'ombre du football de jeunes pour la lumière du monde pro.