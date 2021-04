FC Nantes : les Canaris touchent encore le fond et Kita n’y est (presque) pour rien !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Chaque lundi, l'Observatoire du football (CIES) publie une étude sur le football européen et français. Cette semaine, l'organisme s'est intéressé au temps de jeu des joueurs de moins de 21 ans évoluant dans les clubs de Ligue 1... Et le constat est terrible pour le FC Nantes, lanterne rouge du classement avec seulement 0,2% de temps de jeu pour ses jeunes pour une moyenne d'âge d'équipe de 26,1 ans.

Que ce soit Christian Gourcuff, Patrick Collot, Raymond Domenech ou aujourd'hui Antoine Kombouaré, aucun n'a réellement fait confiance à un très jeune joueur. Révélation de la saison, Randal Kolo Muani était déjà âgé de 22 ans quand le FCN lui a enfin donné sa chance. Cette saison, seul Bridge Ndilu (20 ans) était âgé de moins de 21 ans quand il a brièvement foulé la pelouse avec le maillot des Canaris*.

Des raisons au bonnet d'âne des Canaris

Plusieurs raisons peuvent expliquer la place de lanterne rouge du FC Nantes dans ce classement sur la jeunesse. D'abord l'instabilité au sein des entraîneurs qui font que les coachs n'ont pas le temps de faire connaissance avec le vivier avant d'être débarqués (et là c'est quand même un peu de la faute à Waldemar Kita). Mais aussi et surtout les relations conflictuelles entre la formation et Christian Gourcuff en début de saison qui ont coupé le pont vers le groupe pro à certains éléments... Et poussés d'autres à plier bagage.

Malheureusement, à l'heure où le FC Nantes lutte pour sa survie en Ligue 1 et s'affiche à une pénible 19e place, pas sûr que lancer des jeunes soit la priorité du moment... Et on comprend facilement le choix d'Antoine Kombouaré de s'appuyer sur des joueurs d'expérience pour tenter de sauver le club.

*Âgé de 21 ans, Imran Louza est le plus jeune titulaire du FC Nantes. Il était déjà trop vieux par rapport à cette étude car rentré dans l'année de ses 22 ans (il les aura le 1er mai prochain).