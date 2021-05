FC Nantes : les Canaris victimes d’un petit scandale à Dijon

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes va peut-être finir par devenir l’équipe la plus redoutée du sprint final en L1. Aériens depuis leur succès à Strasbourg (2-1), les hommes d’Antoine Kombouaré enfilent les victoires comme des perles et n’en ont plus besoin que d’une seule pour assurer leur maintien dimanche contre Montpellier (21h).

Pour ce faire, Kombouaré pourra compter sur un vestiaire métamorphosé et conscient qu’il n’a plus qu’une marche à gravir pour sauver les meubles. Le brillant succès dimanche à Dijon (4-0) a rappelé que les Canaris sont sur la pente ascendante... et mal payés de leurs efforts.

Aucun joueur du FC Nantes dans l'équipe type !

En effet, aucun d’entre eux n’a fait partie de l’équipe type dessinée par L’Équipe pour les matches du week-end ! Conscient de ce petit scandale, le quotidien sportif a réagi : « Certes, aucun des joueurs d’Antoine Kombouaré ne figure dans notre 11 mais les joueurs de Loire-Atlantique ont obtenu la meilleure moyenne d’équipe, à égalité avec Bordeaux (6,2/10) », ont glissé nos confrères pour rattraper le coup. Astucieux.