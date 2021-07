FC Nantes : les Canaris vont encore croiser la route de Der Zakarian

Zapping But! Football Club FC Nantes : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pas encore la Ligue 1, mais déjà des matches de préparation. Et le FC Nantes ne fait pas exception à la règle, les Canaris peaufinant leur prohgramme avant le retour en championnat au mois d'août.

Ainsi, et on l'a appris il y a quelques heures, un nouveau match amical a été programmé. Ce sera le 24 juillet prochain, à Brest et à huis clos, au stade Francis-Le-Blé contre le Stade Brestois. Horaire pour le moins original : 11 heures 30.

L'occasion, sait-on jamais, pour les Kita, père et fils, de recroiser la route de Michel Der Zakarian, ancien entraîneur du FCN et aujourd'hui à Brest. Qui, comme tout le monde le sait, n'a pas gardé que de bons souvenirs des deux dirigeants nantais.