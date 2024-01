FC Nantes : les Canaris vont rendre hommage à Emiliano Sala contre Laval

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

5 ans déjà. Cinq ans qu'Emiliano Sala a trouvé la mort dans un accident d'avion au dessus de la Manche, à 28 ans. Le 16e de finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Laval ce samedi au stade de la Beaujoire (17h30) donnera lieu à un hommage à l'Argentin. RMC donne les détails de l'hommage.

Gourvennec : "C'est toujours douloureux"

"Au début de l’échauffement, le défenseur de Nantes Nicolas Pallois, très proche d'Emiliano Sala, les Lavallois Jordan Adeoti et Jimmy Roye, ses ex-partenaires à Caen et Niort et Olivier Frapolli, son ancien coach à l’US Orléans déposeront d’une gerbe de fleurs sur la pelouse". "C’est toujours un sujet douloureux, a commenté Jocelyn Gourvennec. Je n’ai pas connu Emiliano à Bordeaux parce qu’il était parti avant. Mais je l’ai toujours croisé. Des joueurs étaient très proches de lui à Bordeaux. C’est toujours douloureux pour eux. Il faut respecter ça. Partout où il est passé, il a toujours laissé une image admirable. A Bordeaux, on en parle encore. C’est bien qu’il y ait cet hommage cinq ans après."

