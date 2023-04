FC Nantes : Lafont répond à Kombouaré et interpelle les autres cadres de l'équipe

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Les critiques de Kombouaré

"Tout le monde connaît son franc parler, je ne pense pas qu’il a tort, il n’est pas à côté de la plaque, on s’est dit la même chose en sortant du match. Ce qu’il se dit dans le vestiaire reste dans le vestiaire, mais on s’est dit les choses. Je pense qu’il s’inclus dans le groupe, on gagne et perd ensemble. Tout le monde a conscience de la situation, le groupe est concerné. On a en tête qu'on peut le faire et il va falloir démarrer une série positive contre Troyes. Il va falloir se faire violence et tenter de faire abstraction de la finale."

"Il va falloir faire abstraction de la finale"

Le match face à Troyes

"Il va falloir se faire violence et tenter de faire abstraction de la finale mais si c'est très compliqué. Mais on a conscience depuis la gifle d'Auxerre que ce match contre Troyes est hyper important."

Sur la saison nantaise

"C'est une saison difficile, sur l'aspect mental surtout pas physique. On a fait les montagnes russes et parfois on a été un peu déconnecté de la réalité et des choses importantes en championnat. (…) Le groupe est concerné. On a en tête qu'on peut le faire et pour y arriver, il va falloir démarrer une série positive contre Troyes."

"C'est le moment pour certains joueurs de se montrer"

Son appel aux cadres nantais

"C'est le moment pour certains joueurs de se montrer. Dans ces moments-là, on a besoin de tout le monde et les cadres doivent être exemplaires."

Propos retranscrits par France Bleu Loire Océan.