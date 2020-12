FC Nantes : les dernières indiscrétions du dossier Domenech, Kombouaré envisagé

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Révélée par Presse Océan hier soir, la possibilité de voir Raymond Domenech s'asseoir sur le banc du FC Nantes est sérieuse. Même si les supporters des Canaris sont loin d'être emballé à l'idée de voir l'ancien sélectionneur de l'équipe de France prendre du service dans la Cité des Ducs, Waldemar Kita – qui cherche un coach de poigne autant qu'un pompier de service pour prendre la suite de Christian Gourcuff - semble bel et bien valider cette option.

Une arrivée « en bonne voie »

Insider bien renseigné sur les arcanes du football, Mohamed Toubache-Ter confirme les discussions. Selon lui, le président du FC Nantes échange depuis 48 heures avec Raymond Domenech. L'intéressé explique qu'un « très très long échange a eu lieu pour parler stratégie et porjet sportif » et que Raymond Domenech est « très motivé » pour le challenge (contrairement à un Rolland Courbis qui a décliné en direct sur RMC hier soir). Pour Mohamed Toubache-Ter le deal est « ne bonne voie » même si « rien n'est signé ».

C’est une réflexion très poussée de votre Président !



Il y a eu très très long échange avec le concerné...ça a parlé stratégie club, projet sportif.

Domenech est très motivé.

Après tant que rien n’est signé, prudence.

Cependant, c’est en bonne voie. #FCNantes — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) December 22, 2020

L'alternative Kombouaré

20 Minutes confirme cette option assurant que la nomination de Raymond Domenech sur le banc du FC Nantes pourrait être effective assez rapidement. Peut-être même dans les heures qui suivront le match opposant l'OL (club de cœur de Domenech) à Nantes ce mercredi soir (21h). Pour rappel, Raymond Domenech n'a plus entraîné au plus haut niveau depuis dix ans et l'affaire du bus de Knysna et n'a plus dirigé le moindre club depuis … 27 ans. Ce jeudi matin, L'Equipe ouvre la voie à une autre piste : celle menant à Antoine Kombouaré (libre, 57 ans). Ancien joueur du FC Nantes, le Kanak a gardé des attaches en Loire-Atlantique et plait à Kita même si ce n'est pas son premier choix.