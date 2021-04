FC Nantes : les dessous du clash entre Kombouaré et Pallois révélés !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes est 19e de L1 et ça situation ne s'est pas améliorée avec sa défaite à domicile contre Nice hier. Une défaite marquée par une altercation entre Antoine Kombouaré et Nicolas Pallois, comme l'a révélé 20 Minutes ce matin. Le ton est montré dans le vestiaire entre l'entraîneur et le capitaine des Canaris.

Touré s'est interposé

Et L'Equipe, ce soir, apporte des précisions. « Le rassemblement des supporters à la station Beaujoire, annulé pour raisons sanitaires, n'a pas échauffé l'avant-match, écrit le quotidien, sur son site. Alors Antoine Kombouaré s'est chargé d'animer l'après. Une bonne colère ponctuée, entre autres, de paroles « viriles » et d'un coup de pied dans un sac, a fait monter la tension dans le vestiaire. Nicolas Pallois s'est rebellé, Abdoulaye Touré s'est interposé, d'autres joueurs ont « participé » à la brève hausse des températures entre l'entraîneur et son effectif ». Ambiance, ambiance...