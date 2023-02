FC Nantes : les événements de Turin racontés par des témoins

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Tout s'est bien terminé pour les supporters du FC Nantes à Turin jeudi soir. Leur équipe a arraché un match nul méritoire sur la pelouse de la Vieille Dame (1-1) et il n'y a pas eu de débordements à déplorer. Mais il s'en est fallu de peu. L'avant-match a été marqué par de grosses tensions entre les fans canaris et la police italienne, ce qui a notamment incité la Brigade Loire à renoncer à assister au match.

L'Equipe a recueilli différents témoignages de supporters et le constat est que les choses auraient pu méchamment dégénérer : "Plutôt que d'accepter de se faire photographier pour accéder aux tribunes, les ultras nantais ont préféré renoncer sous les applaudissements des autres supporters pas beaucoup plus avancés. « C'était assez dégradant de ne pas pouvoir accéder au stade, relate Guillaume. Au niveau du premier grillage, des gens s'énervaient en montrant leurs billets. Sauf qu'en face, il n'y avait rien qui bougeait, aucune communication des policiers. » Le dos bloqué, un supporter est exfiltré, un autre est victime d'un malaise. Pour ceux qui parviennent à franchir le premier rideau de sécurité, les fouilles minutieuses pratiquées à l'entrée, l'obligation de retirer ses chaussures, même pour les plus âgés, apparaissent comme une nouvelle provocation. Faute de personnels pour accélérer le mouvement, beaucoup de supporters n'accèdent à leur place qu'au coup d'envoi, bien après l'échauffement et l'entrée des deux équipes. « Je n'ai pas profité de la première mi-temps, j'avais encore la boule au ventre », insiste Léo".