FC Nantes : les Girondins estiment quand même avoir remporté une bataille dimanche

La victoire du FC Nantes dimanche (5-3) était d'autant plus belle qu'il s'agissait du derby de l'Atlantique et qu'elle rapproche un peu plus les Girondins de Bordeaux de la relégation. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, le directeur technique du FCGB, Admar Lopes, estime ce jeudi dans L'Equipe que son équipe a été supérieure physiquement à celle d'Antoine Kombouaré, et ce alors qu'elle a craqué dans le dernier quart d'heure !

"Le préparateur physique Antonio Callado critiqué ? Il y a eu un changement de méthodologie avec l'arrivée de Petkovic et tout ce qui se passait à l'entraînement relevait de sa responsabilité. Avec David (Guion), Antonio a plus de libertés qu'avant et aujourd'hui, nos données physiques sont supérieures à celles de nos adversaires : Metz, Saint-Etienne, Nantes..." Lunaire, comme le reste de son intervention !

La une du journal L'Équipe de ce jeudi 28 avril : https://t.co/EHBqZJhNXA pic.twitter.com/0DVLJ9EJvv — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 28, 2022

