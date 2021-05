FC Nantes : les Girondins et Strasbourg peuvent trembler, Domenech prophétise une remontada !

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Brièvement passé sur le banc du FC Nantes cette saison, Raymond Domenech reste persuadé que les Canaris, actuellement 18e de Ligue 1 à quatre points de Lorient, peuvent encore s'en tirer sans passer par les barrages. Mais pour lui, ce ne sont pas les Merlus qui ont le plus de soucis à se faire. Consultant sur la chaîne L'Equipe, l'ancien sélectionneur des Bleus s'est lâché.

« Strasbourg et Bordeaux vont jouer avec la peur au ventre »

« Nantes est dans une bonne dynamique, et ils peuvent même encore s’en sortir sans être barragiste. En revanche, je suis inquiet pour Strasbourg et Bordeaux. Lorient, c’est pareil que Nantes, ils sont solides, ils ont deux attaquants qui font quelque chose. Je suis plus inquiet pour Strasbourg et Bordeaux qui vont avoir le vent du boulet derrière… Ils vont jouer tous les matches avec la peur au ventre », prophétise Raymond la science dans des propos rapportés par Girondins4ever.

Une nouvelle fois, Domenech s'amuse à défier les statistiques. Comme le rapporte l'universitaire Fabien Torre, qui dévoile sur son site le pourcentage de chances de chacun, le FC Nantes a 69% de chance d'être relégué ou barragiste contre seulement 16% pour Lorient, 7% pour Bordeaux et 6% pour Strasbourg. Aujourd'hui, cinq points séparent les Canaris (34 unités) du tandem composé des Girondins et du RCSA (39 pts).