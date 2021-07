FC Nantes : les incroyables récompenses remises par Kalifa Coulibaly

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes a repris le chemin de l’entrainement mercredi, ses internationaux ont bénéficié de quelques jours de vacances supplémentaires. Pour Kalifa Coulibaly, cela s’est visiblement passé dans son pays, le Mali. On en veut pour preuve des clichés publiés sur les réseaux sociaux, où l’on voit le Canari remettre des récompenses lors d'un tournoi portant son nom. Ce qui interpelle sur les photos, ce sont les récompenses en question…

En effet, le meilleur buteur du tournoi a eu droit à… une vache, alors que son dauphin a dû se contenter d'une… chèvre, ce qui ne doit rien présager de son niveau footballistique. Peut-être que dans quelques années, ces deux joueurs seront devenus professionnels et auront succédé à leur glorieux aîné sous la tunique des Canaris.

Meanwhile in 🇲🇱 Mail:



The Coupe Kalifa Coulibaly tournament has ended. 🏆



• The top-scorer of the tournament received a cow 🐄 as the prize. 🥇



• The second top-scorer received a sheep 🐑 as the prize. 🥈



You gotta love African football. 😅#Mali pic.twitter.com/JT4WRwA2MJ