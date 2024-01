FC Nantes : les joueurs réclament l'union sacrée aux supporters

C'est un peu le monde à l'envers mais c'est ainsi... Selon Ouest-France, des joueurs du FC Nantes se plaignent des critiques incessantes des supporters du club et réclament l'union sacrée. Des critiques pas forcément imméritées puisque, depuis le 28 novembre, la Maison Jaune n'a gagné que deux matches sur douze, en perdant huit dans le même temps. Pierre Aristouy a été limogé mais son remplaçant, Jocelyn Gourvennec, ne parvient pas à redresser la situation, si bien que le club navigue dans la deuxième partie du tableau de L1.

Selon Simon Reungoat, Marcus Coco aurait déclaré à des supporters : "Ce qui se passe "là-haut" (au niveau de la direction), ça ne va pas changer de sitôt. Il faudrait un état d’esprit positif et que tout le monde encourage le club d’une seule et même voix". L'état d'esprit était positif en Loire-Atlantique au cœur de l'automne, quand les résultats étaient bons. Ils l'étaient également la saison dernière, alors que le club luttait pour son maintien. Ça pas empêché les choses de dérailler sur le terrain...

