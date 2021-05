FC Nantes : le favori, le spectre de la descente, Toulouse, Kombouaré se lâche avant les barrages

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille du barrage aller d'accession à la Ligue 1 face à Toulouse, l'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, passé sur le banc du Téfécé en 2019-2020, avait des choses à dire.

Point santé

"Pedro Chirivella s'est entraîné hier. Seul Quentin Merlin a un souci physique."

La défaite face à Montpellier

"Après le match de dimanche, ça a été dur. On a pris un uppercut. Le lundi après-midi a été compliqué. Mentalement, les joueurs avaient du mal à comprendre. Mais le sport nous ramène vite à la réalité."

Nantes favori ?

"On est favoris ! Alors bien sûr, Toulouse a la meilleure attaque de Ligue 2 mais on est une équipe de Ligue 1. Vous savez, on a deux matchs, on doit montrer qu'on est favoris et assumer ce statut."

Le spectre de la descente

"On sait qu'on est en difficulté, on connaît aussi tous les problèmes rencontrés par le club mais on sait que si on fait bien notre travail, on peut rester en Ligue 1. Je n'envisage pas la défaite."

Son retour à Toulouse

"C'était peut-être écrit qu'on devait revenir à Toulouse mais aujourd'hui on est concentré sur comment gagner les barrages."

Son adversaire

"Toulouse est une équipe qui est très forte devant et ce n'est pas la meilleure attaque de Ligue 2 avec 71 buts pour rien. Mais j'ai l'avantage de connaitre pas mal de joueurs, 9 je crois, de cet effectif."

🟡 EN DIRECT | Suivez la conférence d'avant-match d'𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗞𝗼𝗺𝗯𝗼𝘂𝗮𝗿𝗲́ sur @TwitchFR 📲#tfcfcn — FC Nantes (@FCNantes) May 26, 2021