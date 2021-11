FC Nantes : les mots de Quentin Merlin après sa première titularisation

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après une bonne entrée en jeu contre le PSG (1-3), Quentin Merlin a vécu sa première titularisation samedi à Lille (1-1). A un poste de latéral gauche qui n'est pas le sien puisqu'il a été formé en attaque. Mais qu'importe : comme il l'a expliqué devant les médias après la rencontre, l'important, c'est de jouer, qu'importe le poste et qu'importe le temps que ça prendra. Un discours très mature.

« J’ai bien vécu cette première titularisation. Je joue pour mon club formateur alors c’est beau. Franchement, je n’ai pas été stressé avant le coup d’envoi. J’ai pris du plaisir, j’ai joué mon football. J’ai été bien conseillé par Nico Pallois et aussi par Moise Simon, qui était devant moi. Être aussi bien encadré, ça aide. Après mon entrée contre le PSG, j’ai pris de la confiance. Et même si c’était les champions de France en face, ça a été facile car j’étais bien entouré. »

« J’ai appris ma titularisation deux heures avant le coup d’envoi. Jouer latéral gauche, c’est surprenant mais j’avais déjà joué à ce poste chez les jeunes, pour aider. Offensivement, c’est plus facile pour moi car je suis milieu à la base. Défensivement, c’est plus compliqué mais, encore une fois, j’ai pu bénéficier des conseils de Nico. Au début du match, j’étais trop près de lui et Ikoné arrivait lancé. Or, tu ne peux pas défendre en reculant contre un joueur pareil. Le coach m’a dit que je devais être plus proche de lui et ça a été plus facile. Mon avenir ? Mon père m’a toujours dit d’être patient. La patience et le travail sont les deux vertus pour y arriver. »

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 !



Cet après-midi à Lille, les Jaune et Vert ont été soutenus par 𝟐𝟐𝟎 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 présents au Stade Pierre-Mauroy.



Merci à vous pour votre soutien et bon retour à toutes et à tous en Loire-Atlantique.



Soyez prudents ! 👍 pic.twitter.com/Nw0pxSvzgZ — FC Nantes (@FCNantes) November 27, 2021