FC Nantes : les mots forts de Lafont sur son passage chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

S'il pourrait bien être amené à quitter le FC Nantes cet été malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, Alban Lafont a été marqué au fer rouge par ce qu'il a vécu chez les Canaris... Et pas seulement parce qu'il y a découvert les joies d'une première convocation en équipe de France. A l'occasion d'un entretien à Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1, l'ancien Toulousain et Florentin a remercié le FCN pour les étapes franchies : « A Nantes, je pense avoir franchi un palier. Déjà, j’ai réussi à accomplir ce que je rêvais de faire, c’est d’obtenir un titre. Donc de ce côté-là, je suis très fier. J’ai aussi eu la chance de jouer la Coupe d’Europe avec le FC Nantes, ce que je recherchais à faire depuis que je suis tout petit. Il y a d’autres étapes qui vont s’ajouter à ça. Et forcément de jouer les plus grandes compétitions : la Ligue des Champions… »

« Je serai à jamais reconnaissant de tout ça »

Quoi qu'il arrive, Alban Lafont n'oubliera jamais ce qu'il a vécu sur les bords de l'Erdre : « De toute façon, ce que le FC Nantes m’a apporté sera à jamais gravé en moi parce que c’est un club qui m’a énormément apporté. Il faut savoir que c’est ici où j’ai appris le vrai travail. Le vrai travail au quotidien, que ce soit à l’entraînement ou en salle, etc. Donc c’est vraiment ici où je me suis construit en tant que footballeur professionnel. Et c’est sûr que je serai à jamais reconnaissant de tout ça ».

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Conscient qu'il vit peut-être ses derniers mois au FC Nantes, Alban Lafont s'est fendu d'un long message élogieux à l'égard du club de Loire-Atlantique qui l'a relancé après son échec à la Fiorentina et l'a transformé pour la suite de sa carrière.

Alexandre Corboz

Rédacteur