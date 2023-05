FC Nantes : les mots forts d'Aristouy avant le déplacement à Lille

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le match est attendu. Le rendez-vous capital, synonyme de survie en Ligue 1. Samedi, le FC Nantes se rend à Lille et sera dans l'obligation de ramener au moins un point. En espérant que son concurrent direct pour le maintien, Auxerre, ne fasse pas un meilleur résultat. Sans doute pour cette raison que Pierre Aristouy, l'entraîneur, a voulu piquer certains de ses joueurs en conférence de presse.

Certains sont dans le déni

"Une vidéo est prête, avec des moments de performance et de complicité. Après, si c'était la solution, tout le monde le ferait. Est-ce que ça peut avoir une influence positive ? La première chose que j'ai dite aux joueurs cette semaine, c'est que pour pouvoir s'engager totalement dans une mission, il fallait accepter la situation, ne pas être dans le déni. Et j'ai la sensation que certains sont dans le déni de se dire qu'ils jouent le maintien, alors qu'il y a trois mois, ils jouaient la Juve, et il y a un mois, la finale de la Coupe de France(...) Sur le plan athlétique, ça va mieux, ce n'est pas encore parfait mais c'est lié à une saison à rallonge et à la tête. Il y a eu beaucoup d'échéances positives cette année dans les coupes, des projections positives et une fois qu'elles sont passées, il a fallu aller chercher des ressources pour une motivation qui n'engendre pas le même sentiment."