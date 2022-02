FC Nantes : les mots forts de la mère d'Emiliano Sala à l'audience du jour

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Nous en parlions en début de journée : l'enquête finale sur la mort d'Emiliano Sala a débuté ce mardi et durera six semaines. A son terme, toute la lumière aura été faite sur les horribles événements ayant conduit, il y a trois ans, à la disparition en mer de l'avion transportant l'attaquant argentin, qui venait d'être transféré du FC Nantes à Cardiff City. Les poursuites pourront ensuite être engagées.

C'était attendu et cela s'est produit : la mère de Sala, Mercedes Taffarel, a lu une déclaration pour ouvrir la séance des jours. Et le moins qu'on puisse écrire, c'est que c'était émouvant ! "Notre douleur ne s’en ira jamais. Nous la portons avec nous tout le temps. Personne ne peut nous ramener Emi. Mais nous demandons justice, pour qu’Emi puisse reposer en paix et nous donner un peu de tranquillité d’esprit." Espérons que cette enquête finale, qui se tient à Bournemouth, apportera les réponses tant attendues !