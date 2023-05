FC Nantes : les mots forts de Mollet sur le maintien

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Avant Pierre Aristouy, c'est Florent Mollet qui s'est présenté ce jeudi en conférence de presse au FC Nantes à deux jours du match contre Montpellier, son ancien club. Le milieu offensif français s'est notamment exprimé sur l'état d'esprit qui règne au FCN cette semaine.

"On veut rester en Ligue 1 !"

"Il faut toujours rester optimiste. Évidemment, on est dans une situation très compliquée. Il y a un défi important qui est de maintenir le club en Ligue 1. On ne va pas lâcher", a confié l'ancien joueur du MHSC avant d'en dire plus sur l'opération maintien dans laquelle est engagée son équipe. "Il reste trois matchs : on se doit de tout donner. Le FC Nantes est un club mythique en Ligue 1. On veut y rester !"

💬@MOLLETFlorent avant #fcnmhsc :



"Il reste trois matchs : on se doit de tout donner. Le FC Nantes est un club mythique en Ligue 1. On veut y rester ! " pic.twitter.com/bPjkEey9iN — FC Nantes (@FCNantes) May 18, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur