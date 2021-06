FC Nantes : les nouvelles annonces fortes du Collectif Nantais

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce jeudi, L'Equipe fait le point sur les avancées du Collectif Nantais, six jours après que Philippe Plantive, patron de Proginov, ait tenu une conférence de presse avec Mickaël Landreau afin de présenter son projet. Le quotidien sportif que 10 M€ ont déjà été récoltés via une trentaine de souscripteurs et que des contacts ont été noués avec de gros investisseurs. Plantive a également envoyé un message très clair à Waldemar Kita.

"Il a l’opportunité de sortir par le haut"

« Pour l’instant, il n’y a pas de pris de contact (avec Kita) en tant que telle. Il lui faut aussi sans doute le temps de digérer le contexte nantais qui évolue. Nous, ce qu’on souhaite, c’est être la meilleure solution pour trouver des successeurs, dans un contexte tendu, au lendemain d’un maintien quasiment miraculeux. Il a l’opportunité de sortir par le haut. »

« Il a d’abord, je pense, tous ses conseils habituels qui doivent être autour en train de lui dire : « Il ne faut pas, il ne faut pas (céder le club) ». Et puis après, il peut aussi y avoir la voix de la raison, familiale. Je ne crois pas que Waldemar, ça lui fasse plaisir d’être sans arrêt mis à mal. Appeler au calme et à retrouver de la sérénité, comme il l’a fait, avec un territoire avec lequel il est coupé depuis plusieurs années me semble être une tâche plus complexe que celle que nous avons lancée avec beaucoup d’enthousiasme. »