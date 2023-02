FC Nantes : les pépins s'accumulent pour Kombouaré avant Ajaccio

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce samedi en début de soirée, le FC Nantes s'est envolé pour Ajaccio sans Moses Simon, qui était incertain et dont la blessure à la cuisse n'était pas suffisamment remise pour qu'il fasse le voyage. L'autre mauvaise surprise est l'absence de Pedro Chirivella.

Le Nigérian et l'Espagnol rejoignent Nicolas Pallois (genou) et Quentin Merlin (adducteurs). On notera le retour de suspension de Jean-Charles Castelletto et la présence de trois gardiens laissant entendre un petit pépin physique à ce poste.

Le groupe du FC Nantes : Lafont, Descamps, Petric – Centonze, Corchia, Traoré, Hadjam, Castelletto, Girotto, João Victor – Mollet, Coco, Moutoussamy, Sissoko, Blas – Delort, Ganago, Guessand, Mohamed.