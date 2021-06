FC Nantes : les premières sanctions tombent après le barrage

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

L'après-match entre le FC Nantes et le Toulouse FC (0-1) a été des plus houleux. Frustrés de s'être vus privés d'un pénalty qu'ils estimaient évident (et qui aurait pu leur offrir l'accession en cas de transformation), les Violets s'en sont pris à l'arbitre. Notamment le président, Damien Comolli, très virulent dans le couloir menant aux vestiaires. « Vous avez été scandaleux, vous nous avez volé la montée », a déclaré le dirigeant.

6 matches de suspension pour Comolli

La commission de discipline, qui se réunissait ce soir, n’a évidemment pas laissé passer ces propos, surtout qu’ils ont tourné en boucle sur la toile vu qu’une caméra (et un micro) de Canal+ traînait dans les parages. Comolli a écopé de six matches de suspension de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles, dont 2 avec sursis. Averti lors de ce match, Pedro Chirivella a écopé du match de suspension réglementaire pour accumulation de cartons.

Mais le vrai dossier qui inquiète les supporters des Canaris concerne les éventuelles sanctions qui pourraient être prononcées suite à l’invasion du stade par des ultras nantais cagoulés qui s’en sont pris à des employés du club. Mais de cela, la commission de discipline ne parle pas ce soir…