FC Nantes : les sponsors se dressent contre Kita, sa réponse est cinglante !

La semaine passée, Waldemar Kita avait envoyé un courier aux sponsors du FC Nantes pour leur demander de continuer à le soutenir et leur assurer de son envie de continuer. La réponse n'aura pas tardée... Et elle n'est sans doute pas celle attendue par l'homme d'affaires franco-polonais. En effet, par le biais d'une série d'articles dans les colonnes de Ouest-France, certains partenaires du FC Nantes sont sortis du bois en proposant de s'associer à un éventuel projet de reprise du club.

Les sponsors sortent du silence

« Nous n’avons fait aucune proposition à Waldemar. On ne lui a jamais dit qu’on voulait racheter le club. Mais on lui a fait connaître la mobilisation des sponsors. On sait qu’à un moment donné, M. Kita va passer la main et nous voulons faire savoir au futur acquéreur qu’il ne pourra pas jouer au FC Nantes sans les sponsors ni les supporters. Notre volonté est de fédérer des gens enracinés dans le territoire pour se poser en solution. Si Waldemar Kita se décide à vendre, nous devons nous tenir prêts… », a notamment fait savoir Philippe Plantive, président de l’entreprise Proginov, le chef de file de cette démarche des sponsors. Une démarche également suivie par d'autres comme Fabrice Millet, directeur général du groupe Millet ou encore Sébastien Longein, patron de Flamino.

Waldemar Kita fait la sourde oreille et annonce du renfort

Face à cette sortie médiatique, Waldemar Kita a répondu au travers d'un SMS de son attaché de presse. « Je suis totalement mobilisé et concentré sur les aspects sportifs dans cette période si importante pour le club. C’est évidemment ma priorité », a-t-il glissé avant d'annoncer une bonne nouvelle : « Le club annoncera prochainement l’arrivée d’un nouveau partenaire, preuve que le FC Nantes rayonne toujours sur le territoire national et que des entreprises souhaitent investir à ses côtés ».