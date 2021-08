FC Nantes : les supporters demandent à Kita d'arrêter de cogner sur le Collectif nantais !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Agacé de la démarche du Collectif Nantais, Waldemar Kita a écrit à son sponsor Philippe Plantive (Proginov), à l'origine de ce projet, pour lui demander « d'arrêter de nuire au club ». Une attitude qui n'a provoqué aucune réaction au niveau du Collectif (si ce n'est une réponse timide de Mickaël Landreau!) mais qui a agacé les supporters.

Après la banderole acerbe anti-Kita, c'est donc une lettre qui est parvenue au FC Nantes. Signée d'un collectif d'associations et de groupes de supporters (Activ Nantes Supports, Brigade Loire, Esprit Canari, La Maison Jaune, les Ch’tis Canaris, les Rolling Stars, Naonediz Da Viken), cette missive demande à l'homme d'affaires franco-polonais de « mettre fin à toute action supplémentaire ».

Kita invité à écouter le projet du Collectif nantais

«Depuis 14 ans à la tête du FC Nantes, votre gestion douteuse, chaotique, et dénuée de toute volonté d’engager l’ensemble des supporters et le territoire dans un véritable projet concerté et sur le long terme, a grandement nui à l’institution, nui à la passion de ceux qui aiment ce club, nui à l’image des partenaires qui le soutiennent, et nui à l’image de toute la ville et donc de ce ceux qui y vivent. Depuis vos toutes premières décisions à la tête du club, votre mépris à l’égard de ceux qui vous entourent ainsi que les méthodes déployées par quelques affidés déclinant votre politique du jour le jour nous ont clairement alertés, les uns après les autres… Comptant sur votre sens des responsabilités, nous vous demandons de mettre fin à toute action supplémentaire qui viserait à nuire encore plus au FC Nantes et nous en profitons pour vous inviter à considérer la démarche du Collectif Nantais comme l’opportunité d’un passage de relais serein et digne d’une institution telle que le FC Nantes… », partage Ouest-France, qui a obtenu une copie de cette fameuse lettre.