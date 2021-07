FC Nantes : les supporters ont infligé aux Kita leur premier affront de la saison

Zapping But! Football Club FC Nantes : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Le FC Nantes continue d’avancer ses pions en vue de la saison prochaine. Dans la foulée de leur maintien en L1 acquis en mai contre le Toulouse FC (2-0, 0-1), les Canaris ont remporté leur premier match amical de la saison mercredi contre l’EA Guingamp (1-0).

Avant cela, Antoine Kombouaré avait reçu l’assurance de pouvoir recruter. « C’est une très bonne nouvelle, car sinon, les contrats de Cyprien (prêté par Parme), de Roli (qui a prolongé) et de Descamps (Charleroi) n’auraient pas été validés, a commenté l’entraîneur du FC Nantes dans L’Équipe. Pour l’instant, on est bien, on a un effectif capable de démarrer la saison, après on verra quelles peuvent être les arrivées en fonction des départs. »

Une ombre est toutefois venue se glisser dans le joli tableau offert par les Canaris à Pornic. Marque d’un conflit durable entre supporters et direction, L’Équipe fait savoir qu’une banderole « Kita out » a été déployée au loin à un quart d’heure de la fin alors que les supporters n’étaient même pas conviés au rendez-vous ! « Les matches sont faits pour être joués avec du public, on est déçus mais on fait avec. Ça ne doit pas nous déranger dans le travail », a sobrement conclu Kombouaré.

La une du journal L'Équipe du vendredi 16 juillet



Le journal > https://t.co/OKuuyga0DH pic.twitter.com/wkMLWCal0s — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 15, 2021