FC Nantes : les supporters (re)mettent un coup de pression sur les Kita

Les semaines se suivent et se ressemblent au FC Nantes. Sur le terrain, avec un match nul face à Dijon le week-end dernier, et une défaite hier soir à Reims. En coulisses, également, avec la fronde des supporters qui ne faiblit pas. Ainsi, et on l'a appris il y a quelques minutes seulement, la Brigade Loire, le principal groupe de fans du FCN, a lancé un appel à une nouvelle manifestation, dimanche prochain, en marge du match à la Beaujoire contre le SCO d'Angers.

Espérons, pour tous les amoureux du club nantais, que cette manifestation, statique, sera plus calme que celle organisée le week-end dernier avant Dijon et qui avait occasionné des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Comme le précise le communiqué, "Nous invitons l’ensemble des supporters et des associations à profiter de ce rassemblement pour échanger sur la situation du FC Nantes et sur son avenir."