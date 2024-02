FC Nantes : les supporters ridiculisent le Stade Rennais après Milan

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Julien Stéphan et Benjamin Bourigeaud gardent espoir. Les deux hommes forts du Stade Rennais ont beau répété à l’envi que rien n’était perdu après le 16e de finale aller largement concédé hier à Milan (0-3). Si, dans les faits concrets, rien n’est encore en effet gravé dans le marbre, les supporters du FC Nantes se sont empressés de ridiculiser.

Le bilan rennais mis en lumière

Le vieux rival rennais en lui rappelant son bilan négatif en tour principal de Ligue Europa et de Ligue des champions : « 2 victoires 15 matchs nuls 28 défaites Est-ce le bilan d'Arles Avignon en L1 ? Celui de Béziers en L2 ? Non. Il s'agit du bilan du Stade Rennais en tour principal d'Europa League et Champions League », a glissé le truculent Achinho sur X.

