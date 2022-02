RC Strasbourg - FC Nantes : les tops et les flops de la défaite des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Les Tops

Alban Lafont

Le gardien tricolore a fait, malgré la défaite, un match dans l’ensemble correct. Plusieurs parades importantes à mettre à son actif qui ont maintenues son équipe dans le match. Sur le but strasbourgeois, il ne peut rien faire face à un Lienard plein de sang-froid, à la 76eme minute. Une prestation qui n’empêche, malheureusement, pas la défaite Nantaise.

La solidité nantaise

Les Nantais ont concédé de nombreuses occasions et 13 tirs au cours de cette rencontre. Malgré cela, les hommes d’Antoine Kombouaré ont plutôt bien défendu lors de la rencontre et se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). Une erreur leur aura été fatale dans le dernier quart d’heure de la rencontre.

Les Flops

Fabio

Même si dans l’ensemble, Fabio réalise un match moyen à l’image de son équipe, il est directement responsable du but encaissé par son équipe. Sur l’action, il lit mal la trajectoire du ballon ce qui entraine le but de Dimitri Lienard. Il est sorti, dans la foulée de son erreur, par son entraîneur.

L’attaque nantaise

Le FC Nantes n’aura inscrit aucun but lors de cette rencontre. Une attaque nantaise en grande difficulté qui n’aura pas su prendre le meilleur sur la défense strasbourgeoise. Au final, 10 tirs et seulement 2 cadrés en 90 minutes. Une défaite méritée pour les canaris en manque d’inspiration.

⏱𝟗𝟎+𝟓'



C'est 𝗳𝗶𝗻𝗶 !



Les Jaune et Vert tombent à Strasbourg après un but encaissé juste avant le dernier quart d'heure... 😧#L1 ⎹ #RCSAFCN 1-0 pic.twitter.com/pjO8tndlwG — FC Nantes (@FCNantes) February 6, 2022