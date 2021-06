FC Nantes : les ultras canaris s'en prennent à un partisan de Kita

On sent que le FC Nantes est à un carrefour de son histoire. La défiance des supporters canaris à l'encontre de Waldemar Kita s'est transformée en haine depuis le début de l'année et la nomination de Raymond Domenech pour succéder à Christian Gourcuff. Depuis, les ultras multiplient les actions en tous genres afin d'inciter l'homme d'affaires franco-polonais à lâcher une Maison Jaune qu'il a menée à sa perte.

Synergie critiqué pour son soutien

Hier, des supporters nantais se sont rendus devant l'agence de Rezé de Synergie pour y accrocher une banderole très explicite : « Voler au secours d’un Kita aux abois alors que tu le descends en privé… Daniel Augereau, Synergie : cassez-vous du FC Nantes ! ». Sponsor s'affichant sur la poitrine des joueurs du FCN, Synergie est effectivement demeuré fidèle à la Maison Jaune alors que d'autres ont préféré renoncer vu les nombreux remous.

L'une des stratégies des supporters du FC Nantes pour inciter Waldemar Kita à renoncer au club, c'est de le frapper au porte-feuilles en écœurant tous les partenaires. Le budget serait ainsi fragiliser, ce qui pousserait l'homme d'affaires à s'en débarrasser au plus vite. Cette nouvelle démonstration de force portera-t-elle ses fruits auprès de Synergie ?