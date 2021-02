FC Nantes : les Ultras nantais appellent à un rassemblement en marge du match contre l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Canaris

Les associations de supporters du FC Nantes publient ce lundi soir un communiqué commun appelant à « un rassemblement pacifique » le samedi 20 février 2021, de 15h à 16h30, à l'arrêt de tramway Beaujoire. Il devrait notamment être question du remplacement de Raymond Domenech par Antoine Kombouaré et bien sûr, plus globalement, de la gestion de Waldemar Kita, plus décrié que jamais à Nantes.