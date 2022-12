FC Nantes : les Ultras s'insurgent et appellent au boycott

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

La Coupe du monde est terminée et c'est le championnat de L1 qui va reprendre ses droits avec une nouveauté : deux matches programmés entre Noël et le Jour de l'An. Une idée de la LFP qui déplait aux groupes ultras de plusieurs clubs.

Notamment à ceux du FC Nantes, qui ont publié lundi soir un communiqué appelant à boycotter ces rencontres, ce « Boxing Day » à la Française qui verra les Canaris se déplacer à Troyes le mercredi 28 décembre (15h) avant de recevoir l'AJ Auxerre le dimanche 1er janvier (15h). Via un communiqué, ils dénoncent l’absurdité de la programmation et le mépris dont ils sont victimes de la part de la LFP et des diffuseurs.