FC Nantes : Lorient, Metz, objectifs, Alban Lafont sans détour

Après sa victoire sur le terrain de Lorient, il y a 15 jours, le FC Nantes s'apprête à affronter le FC Metz, rencontre prévue dimanche à 13 heures au stade de la Beaujoire. Le gardien des Canaris, Alban Lafont, s'est entretenu avec le site officiel du club pour faire part de ses attentes, revenant également sur la dernière victoire des joueurs de Christian Gourcuff.

La saison à venir

"Je sais qu'il y a beaucoup d'échéances à venir. C'est quelque chose de magnifique. Je vis pour ça. J'espère que tout se passera bien mais je prends match par match en me concentrant sur chaque échéance. L'objectif, c'est toujours de donner le maximum."

Le FC Metz

"On sait que ça s'annonce compliqué parce que Metz est bien en place. Physiquement, c'est un adversaire costaud aussi. Il faudra mettre du rythme et beaucoup d’enthousiasme si on veut aller chercher quelque chose à La Beaujoire."

La victoire à Lorient

""On était un peu sur une série négative donc forcément, on voulait aller chercher quelque chose. Après, le match s'est bien passé avec à la clé les trois points et pas de but encaissé. Tout était réuni pour que la copie soit parfaite. C'est un bon match à titre personnel et j'ai pu aider l'équipe. Je suis content mais c'est une victoire collective. Tout le monde a donné son maximum et a été au niveau. Ça se ressent tout de suite sur le terrain."

Le calendrier à venir

"Je pense qu'il faut prendre match après match. Tout va s'enchaîner rapidement et il ne faudra pas se disperser, ni penser au futur. Il faut vivre l'instant présent et surtout récolter le maximum de points."