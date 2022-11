FC Nantes, LOSC : le Maroc brille de mille feux, Halilhodzic se fait déplumer !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Difficile de trouver un supporter du Maroc qui regrette Vahid Halilhodzic. Évincé cet été après avoir mené les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde, l’ancien entraîneur du FC Nantes a été parfaitement suppléé depuis par Walid Regragui. L’ancien coach du FUS de Rabat a su former un groupe uni, humble et très cohérent en l’espace de quelques semaines. Choses que n’avait pas su faire le technicien bosniaque en l’espace de plusieurs mois...

Pour preuve : le Maroc est invaincu sous la houlette de Regragui. Hier, les coéquipiers d’Achraf Hakimi n’ont même pas été démobilisés par le forfait de dernière minute de Yassine Bounou et ont su faire preuve d’une extrême rigueur en défense et d’un froid réalisme en attaque pour forcer le verrou belge, signant l’une des plus belles performances de ce début de Mondial (2-0).

Pendant ce temps-là, Halilhodzic broyait du noir. Et, surtout, se faisait déplumer ! Selon TF1, l’ancien coach du LOSC a été victime d’un cambriolage hier après-midi. Les malfrats se sont introduits à son domicile des Yvelines et ont réussi à emporter un coffre-fort (bijoux, argent liquide et montres). Le préjudice est estimé à 80 000 euros alors que la Police Judiciaire s’est saisie de l’enquête. Drôle de karma.