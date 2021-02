FC Nantes - LOSC : Domenech aidé par un coup du sort pour son avenir ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C’est peu dire que le FC Nantes jouera gros face au LOSC (17h). En plus d’accueillir le leader de la Ligue 1, les Canaris savent qu’ils sont désormais en position de barragistes depuis la victoire du FC Lorient hier à domicile face au Stade de Reims (1-0). En attendant, Raymond Domenech continue de croire en ses chances de rectifier le tir et sauver le FC Nantes d’une relégation qui lui pend au nez. Concernant le futur de Domenech, celui-ci pourrait tanguer dangereusement en cas de contre-performance.

Emmanuel Merceron, qui laisse planer ce doute depuis quelques jours, a encore évoqué le sujet hier. Selon lui, une large défaite face aux Dogues pourrait sceller son avenir à la Maison Jaune. « S’il perd 1-0, il ne partira pas. S'il perd 6-0, danger », a lancé l’insider sur Twitter hier soir. Domenech pourrait être sauvé par un improbable coup du sort. Joueur le plus décisif du LOSC cette saison, Yusuf Yazici n’est pas annoncé titulaire par L’Équipe. Pas plus que son compatriote Burak Yilmaz, blessé et déjà forfait.

Galtier devrait bien ménager Yazici au coup d'envoi

« Les Nordistes devront sans doute faire sans Yusuf Yazici au coup d’envoi, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. L’esthète turc, auteur de l’ouverture du score lors des deux derniers matches des Dogues, s’est tordu une cheville en Gironde et pourrait être ménagé. Quant à son compatriote Burak Yilmaz, meilleur buteur nordiste en L1 (9), il finit de soigner un mollet touché à la mi-janvier. » Avec de tels dangers en moins, les Canaris ont sans doute plus de chances de faire jeu égal avec le LOSC.