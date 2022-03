FC Nantes - LOSC : Kombouaré cartonne Armand et s’en prend aux Dogues !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le match entre le FC Nantes et le LOSC (0-1) a failli tourner au pugilat hier à la Beaujoire. Tout est parti de l’expulsion qui semble sévère de Timothy Weah suite à une faute sur Samuel Moutoussamy (64e). A partir de là, les esprits se sont échauffés, celui de Sylvain Armand fumant même un peu trop dans la zone lilloise, dans une attitude qui a rappelé l’esclandre qui l’avait opposé à Frédéric Antonetti le 18 février. Le coordinateur sportif avait été suspendu quatre matches (dont deux fermes) par la commission de discipline et, cette fois, il n’a pas pénétré dans le carré réservé aux entraîneurs. Mais cela n’a pas empêché d’y tomber dessus en conférence de presse, où il n’a pas non plus manque de tacler les joueurs lillois pour leur envie de sortir du terrain afin de protester contre l’arbitrage de Pierre Gaillouste.

« Ce sont des comédiens »

« Je n'ai pas trop fait attention au départ mais après, j'ai senti... après j'ai encore vu Sylvain Armand. Les mecs ne comprennent rien, ils ne comprennent rien, a-t-il pesté. Après ce qu'il s'est passé, ils continuent à venir, alors qu'ils ne vont rien changer. L'arbitre a pris une décision. J'ai vu des comportements, les Lillois vouloir sortir du terrain... après on n'a pas perdu à cause de ça. Mais ce ne sont pas des images qu'on aime voir. Et eux ne comprennent pas. J'ai du mal à comprendre. Sylvain est un gentil garçon, moi je l'ai eu comme joueur. Mais là, la pression, ils ne savent pas la supporter les mecs ! Faut qu'ils se calment ! Si j'ai déjà vu des joueurs qui veulent sortir après une expulsion ? Non ça fait longtemps... mais nous on les a invités à sortir ! (sourire) Mais ils sont loin d'être c*** les mecs, ce sont des comédiens, c'est du cinéma ! Il faut qu'ils fassent attention. Ils ont gagné, ils ont été plus forts que nous. Mais ce qu'ils sont en train de montrer... On aime voir des équipes qui jouent et gagnent avec une bonne image. Ils ont la pression, on peut comprendre, pour eux c'est vital de jouer la Ligue des champions mais il y a des comportements à ne pas avoir. »

Ça fait longtemps qu’on l’a perdu pic.twitter.com/XMssKgwTpM — Alan 4 (@Alanlefloch) March 19, 2022

Pour résumer C’est un Antoine Kombouaré très offensif qui s’est présenté en conférence de presse d’après match entre le FC Nantes et le LOSC (0-1). L’entraîneur des Canaris était remonté contre Sylvain Armand et certains joueurs lillois.

