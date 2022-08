FC Nantes – LOSC : les Canaris devant à la pause !

Le FC Nantes a fait la moitié du chemin à la pause ! Après 45 minutes, les Canaris mènent face aux Dogues 1-0, grâce à un but de Moses Simon (28’). Malgré une domination des Lillois dans tous les compartiments du jeu, les joueurs de Kombouaré ont su faire preuve de réalisme pour inscrire le premier but de la rencontre. Il faut maintenant assurer en seconde période.

⏱ 30' I 𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗜𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗡𝗡𝗡💥



Seul au second poteau, il ne tremble pas et ouvre le score pour les Jaune et Vert !



1-0 I #FCNLOSC pic.twitter.com/wP2v3BZG7B