FC Nantes : Louza commence à poser question chez les Canaris

Révélation du FC Nantes la saison passée et chouchou de Christian Gourcuff qui lui a confié les clés de son équipe, Imran Louza connait un début de saison un peu plus poussif avec les Canaris. Coupé dans son élan par une suspension de deux matchs en début de saison, l'international Espoirs a reconnu il y a quelques semaines en conférence de presse ne pas être totalement satisfait de son début de saison... Et il n'est pas le seul à avoir remarqué ce petit coup de moins bien.

Le début de saison d'Imran Louza fait des déçus

Dans l'émission « Nantes Foot » sur TéléNantes, le journaliste de Presse Océan Pierre-Arnaud Bard, suiveur des Canaris au quotidien, n'a pas hésité à placer Imran Louza dans ses déceptions de la saison : « Il a fait une superbe saison l'an passé et je le trouve un peu en dedans cette année. Si Nantes a un peu de mal à s'imposer dans son jeu, c'est aussi parce qu'Imran Louza n'est pas totalement à son niveau. Il n'est pas complètement à sa place. Il bouge beaucoup entre le poste de six, de dix, à Lorient il a même joué un peu à droite, mais c'est ma déception cette année », a-t-il glissé.

Sur Twitter, le journaliste nantais a quand même atténué son propos : « Je précise que j'adore ce joueur. Il a tant fait la saison dernière, c'est un si bon footballeur. Je me permets de dire ça car quand on connaît son potentiel, on sait qu'il peut faire encore plus et devenir un vrai leader pour le FC Nantes ».