FC Nantes : Louza, Touré, Corchia... des vieux dossiers refont surface

La trêve internationale est très souvent une période plus calme qui permet aux clubs de prendre le temps de se recentrer sur eux-mêmes. Le FC Nantes n’échappe pas à la règle et a même poussé le bouchon encore plus loin que la méditation : il déterre des vieux dossiers sur certains de ses joueurs !

Cela a commencé dès ce week-end avec la parution sur Twitter d’un cliché d’Imran Louza lorsqu’il n’était encore qu’un jeune joueur du FC Nantes. La métamorphose physique est sidérante chez l’ancien capitaine des Canaris, devenu un pion essentiel de Christian Gourcuff en équipe fanion.

How it started How it’s going pic.twitter.com/VWOxFO5r3v — Lucas Hervouet (@lucas_hervouet) October 10, 2020

Sébastien Corchia est un cas plus surprenant. Lucas Hervouet, community manager du FC Nantes, a a en effet retrouvé un cliché du nouveau latéral droit des Canaris lorsqu’il était en tribunes ! Les temps ont bien changé aussi pour Abdoulaye Touré, qui ne captait pas le feu des projecteurs dans les catégories de jeunes et qui est pourtant devenu un capitaine respecté (et sur le départ) du FCN.