FC Nantes : Ludovic Blas fait son mea-culpa avant le LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

C’est une grosse déception pour le FC Nantes qui s’est incliné sur la pelouse du mal classé ESTAC Troyes. Lors de ce match, plusieurs joueurs importants du club nantais n’ont pas montré le visage que l’on attendait d’eux. C’est notamment le cas de Ludovic Blas.

Après le match, le milieu offensif nantais s’est exprimé sur la rencontre : « C’est un peu chiant de montrer ce visage-là, un samedi soir. On a fait de belles choses auparavant, c’est d’autant plus dommage. Après une défaite, je ne peux pas être content. Perdre, ça arrive mais comme ça, c’est dommage. Et puis je suis déçu aussi de moi-même parce que je n’ai pas aidé l’équipe ce soir. C’est une mauvaise soirée à vite oublier. Ça arrive. »

Un rebond est attendu le week-end prochain avec la réception du LOSC.

🎥 #ESTACFCN I 𝗟𝗲 𝗿𝗲́𝘀𝘂𝗺𝗲́ 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵



Samedi, les hommes d'𝘼𝙣𝙩𝙤𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ se sont inclinés 1-0 face à l'ESTAC.



Retrouvez le résumé de cette rencontre 👇 — FC Nantes (@FCNantes) March 14, 2022