FC Nantes : Ludovic Blas justifie son clin d'oeil à Messi et à Fekir

Auteur du but de l'égalisation lors du match entre le FC Nantes et l'AS Monaco (2-2) dimanche, Ludovic Blas s'est un peu lâché sur sa célébration. Le maître à jouer des Canaris a repris l'un des gimmicks popularisé par Lionel Messi au FC Barcelone et Nabil Fékir à l'OL : retirer le maillot et brandir son flocage face à la Brigade Loire.

« Ludovic Blas, il est Nantais et fier d'être ici »

A l'issue de la rencontre, l'ancien Guingampais a justifié cette manière de célébrer qui lui est venu « instinctivement » et qu'il a « toujours voulu faire » : « Sur le coup de l’émotion, tu ne réfléchis pas. Mais j’avoue que j’ai déjà vu ça et je m’étais dit que quand je marquerais un but important, je le reproduirais. C’est montrer que Ludovic Blas, il est Nantais, qu’il est fier d’être ici et qu’il donnera tout à chaque match ».

Marqué par les critiques qu'il a parfois subi, notamment en début de saison avec son vrai-faux départ au LOSC, Ludovic Blas savoure l'instant présent alors qu'un départ se profile sans doute pour lui à l'été 2023 : « J’ai essuyé beaucoup de critiques auparavant parce que j’étais irrégulier, que je ne faisais qu’un match sur deux ou sur trois. Là, je suis dans la continuité, ça me fait plaisir de le montrer ».